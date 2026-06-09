Lavori per Pedemontana chiusure e deviazioni sulla Milano-Meda da oggi fino a settembre | come cambia la viabilità

Da monzatoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A partire da martedì 9 giugno e fino a settembre, la strada Sp35 Milano-Meda sarà soggetta a chiusure e deviazioni per lavori legati a Pedemontana. La viabilità subirà modifiche con restringimenti e percorsi alternativi indicati lungo il tratto interessato. La circolazione potrebbe incontrare difficoltà e rallentamenti durante tutto il periodo di intervento. Le modifiche resteranno in vigore per diversi mesi, fino alla conclusione dei lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Disagi per la circolazione stradale lungo la Sp35 Milano-Meda saranno possibili a partire dalla giornata di martedì 9 giugno fino a settembre. Ad annunciarlo è la Provincia di Monza e Brianza, che annuncia l'inizio dei lavori di risoluzione delle interferenze su corso Isonzo, nel Comune di Seveso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione MilanoLa strada Milano-Meda, tra Seveso e Meda, sarà chiusa in entrambe le direzioni per due notti consecutive, a causa di lavori legati alla costruzione...

Lavori al San Benedetto, scattano le chiusure in via Belvedere e Corso XI Settembre: come cambia la viabilitàTra il 5 e l’8 maggio, a Pesaro, si svolgono lavori per gli allacci alla rete fognaria che comportano la chiusura di via Belvedere e di Corso XI...

Si parla di: Lavori per Pedemontana, chiusure e deviazioni sulla Milano-Meda da oggi fino a settembre: come cambia la viabilità.

milano meda da lavori per pedemontana chiusureCantiere Pedemontana, weekend di passione per la viabilità e accesso complicato alla Valassina a Desio: operai al lavoro domani e domenicaIntervento necessario per lo spostamento dei cavi e dei tralicci dell’alta tensione. Le chiusure delle vie Milano, Guido Rossa e Dalla Chiesa renderanno più complicato l’accesso alla Statale 36 ... msn.com

Nuovi lavori Pedemontana: ecco dove non si potrà passare nel weekendNuovo fine settimana all'insegna dei disagi per la viabilità a Desio. I lavori legati alla realizzazione di Pedemontana entrano infatti in una fase particolarmente delicata e comporteranno importanti ... monza-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web