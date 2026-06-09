Lavori per Pedemontana chiusure e deviazioni sulla Milano-Meda da oggi fino a settembre | come cambia la viabilità

A partire da martedì 9 giugno e fino a settembre, la strada Sp35 Milano-Meda sarà soggetta a chiusure e deviazioni per lavori legati a Pedemontana. La viabilità subirà modifiche con restringimenti e percorsi alternativi indicati lungo il tratto interessato. La circolazione potrebbe incontrare difficoltà e rallentamenti durante tutto il periodo di intervento. Le modifiche resteranno in vigore per diversi mesi, fino alla conclusione dei lavori.

Disagi per la circolazione stradale lungo la Sp35 Milano-Meda saranno possibili a partire dalla giornata di martedì 9 giugno fino a settembre. Ad annunciarlo è la Provincia di Monza e Brianza, che annuncia l'inizio dei lavori di risoluzione delle interferenze su corso Isonzo, nel Comune di Seveso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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