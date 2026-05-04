Lavori per Pedemontana scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione Milano

La strada Milano-Meda, tra Seveso e Meda, sarà chiusa in entrambe le direzioni per due notti consecutive, a causa di lavori legati alla costruzione dell’autostrada Pedemontana. La Provincia di Monza e Brianza ha comunicato che durante questo periodo, verranno effettuate attività preparatorie lungo la superstrada. La chiusura riguarda il tratto tra i due comuni e si rende necessaria per permettere le operazioni di cantiere.

La Milano-Meda resterà chiusa, nel tratto tra Seveso e Meda, in Brianza, per due notti consecutive. Lungo la superstrada infatti, come rende noto la Provincia di Monza e Brianza, verranno svolte attività propedeutiche alla realizzazione dell’autostrada Pedemontana per cui si rendono necessarie le.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Al via i lavori di Pedemontana: la Milano-Meda chiude per 16 orePedemontana deve svolgere attività propedeutiche alla realizzazione dell’autostrada: la Milano-Meda chiude per 16 ore. Avanzano i cantieri Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa notteUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione Milano. Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione MilanoLa Milano-Meda resterà chiusa, nel tratto tra Seveso e Meda, in Brianza, per due notti consecutive. Lungo la superstrada infatti, come rende noto la Provincia di Monza e Brianza, verranno svolte attiv ... milanotoday.it Che beffa: Pedemontana addio. E la Milano-Meda a pagamentoLa Regione ha archiviato il prolungamento dell’autostrada fino ad Orio al Serio. Così ne soffre il traffico comasco. «I nostri pendolari spenderanno 100 euro in più al mese» ... laprovinciadicomo.it