Lavori per Pedemontana scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione Milano

Da milanotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada Milano-Meda, tra Seveso e Meda, sarà chiusa in entrambe le direzioni per due notti consecutive, a causa di lavori legati alla costruzione dell’autostrada Pedemontana. La Provincia di Monza e Brianza ha comunicato che durante questo periodo, verranno effettuate attività preparatorie lungo la superstrada. La chiusura riguarda il tratto tra i due comuni e si rende necessaria per permettere le operazioni di cantiere.

La Milano-Meda resterà chiusa, nel tratto tra Seveso e Meda, in Brianza, per due notti consecutive. Lungo la superstrada infatti, come rende noto la Provincia di Monza e Brianza, verranno svolte attività propedeutiche alla realizzazione dell’autostrada Pedemontana per cui si rendono necessarie le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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