Lavori al San Benedetto scattano le chiusure in via Belvedere e Corso XI Settembre | come cambia la viabilità

Tra il 5 e l’8 maggio, a Pesaro, si svolgono lavori per gli allacci alla rete fognaria che comportano la chiusura di via Belvedere e di Corso XI Settembre. Durante questo periodo, sono previsti divieti di transito e variazioni nella circolazione stradale. La modifica alla viabilità interessa le aree interessate dal cantiere, con l’obiettivo di completare le operazioni di allaccio alla rete fognaria.

Pesaro, 4 maggio 2026 – Nuova fase del cantiere per gli allacci alla rete fognaria: t ra il 5 e l’8 maggio previsti divieti di transito e modifiche alla circolazione. Ecco tutti i dettagli dell’ordinanza. Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione del Complesso San Benedetto. Per consentire l'avanzamento del cantiere, in particolare per il delicato intervento di allaccio del fabbricato alla rete fognaria, il Comune ha emesso l'ordinanza n. 8552026 che introduce modifiche alla viabilità nel centro cittadino. Gli interventi si divideranno in due fasi distinte, coinvolgendo via Belvedere e Corso XI Settembre. Prima fase: stop totale al transito in via Belvedere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori al San Benedetto, scattano le chiusure in via Belvedere e Corso XI Settembre: come cambia la viabilità Notizie correlate Cantieri e chiusure: la settimana di lavori che cambia la viabilità in cittàDal 23 al 28 marzo numerose strade fiorentine interessate da interventi di riqualificazione, lavori edili, traslochi e smontaggio di gru. Tramvia, lavori in viale Europa. Scattano le chiusure fino a maggioContinuano i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavori sul ponte di San Benedetto Po al via in giugno: nel 2027 stop di 4 mesi; Chiusura Via Belvedere; Frana sul Sambro, conclusi i lavori a San Benedetto; I lavori al mercato di San Benedetto. San Benedetto, blitz della polizia locale: bloccati i lavori in via della LiberazioneAccertate difformità nell’intervento e modifiche dello stato dei luoghi senza autorizzazione paesaggistica. Possibili nuovi provvedimenti entro 45 giorni ... lanuovariviera.it Lavori sul ponte dell’Albula, cambia la viabilità: restringimenti e possibili stop al trafficoInterventi per posizionare nuovi arredi sul ponte comportano limitazioni alla circolazione con possibili interruzioni temporanee e gestione del traffico tramite movieri o semafori mobili ... lanuovariviera.it Cammino di San Benedetto 2a tappa Cascia-Un po’ prima di Monteleone di Spoleto nell’azienda Agricola Colle del Capitano…3.8 km da Monteleone di Spoleto. Partito da Cascia alle 4 per arrivare lungo il sentiero di S.Rita….per km quasi sempre a balconat - facebook.com facebook Un messaggio di speranza da una terra ferita a un'altra, idealmente. Il premio internazionale San Benedetto da Norcia nasce sotto il segno della pace e sceglie di rendere omaggio a una delle voci di spicco del Mediterraneo ferito: Pierbattista Pizzaballa x.com