L’anima nelle macchine | l’arte di Lorem sfida l’intelligenza artificiale

Notizia in breve

Un progetto artistico utilizza l'intelligenza artificiale per creare immagini che rappresentano figure angeliche, generate da algoritmi che elaborano dati statistici. Le opere si basano su archivi testuali contenenti descrizioni e riferimenti simbolici, che vengono interpretati dall’algoritmo per produrre immagini visive. L’obiettivo è esplorare come i sistemi digitali possano tradurre dati in rappresentazioni simboliche e artistiche, senza intervento umano diretto nelle immagini finali.