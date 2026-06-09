L’anima nelle macchine | l’arte di Lorem sfida l’intelligenza artificiale

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto artistico utilizza l'intelligenza artificiale per creare immagini che rappresentano figure angeliche, generate da algoritmi che elaborano dati statistici. Le opere si basano su archivi testuali contenenti descrizioni e riferimenti simbolici, che vengono interpretati dall’algoritmo per produrre immagini visive. L’obiettivo è esplorare come i sistemi digitali possano tradurre dati in rappresentazioni simboliche e artistiche, senza intervento umano diretto nelle immagini finali.

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? Domande chiave? In Breve L’apparizione digitale di Lorem: Angle#07 esplora il confine tra codice e coscienza. L’artista Lorem presenterà Angle#07, l’ultimo capitolo dell’universo narrativo DRA+, nell’ambito del programma Theory&Practice: The Italian New Wave. Questo video segna la conclusione della settima edizione di Digital Video Wall (DVW) e promette di indagare il limite sottile tra l’intelligenza artificiale e la consapevolezza umana. L’opera si inserisce in un percorso di ricerca artistica che punta a esplorare gli stati di coscienza attraverso l’uso del machine learning applicato al settore audiovisivo. Attraverso un linguaggio visivo raffinato ed evanescente, l’artista darà forma a un angelo che incarna la consapevolezza di sé. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - L’anima nelle macchine: l’arte di Lorem sfida l’intelligenza artificiale
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