L’anima nelle macchine | l’arte di Lorem sfida l’intelligenza artificiale
Un progetto artistico utilizza l'intelligenza artificiale per creare immagini che rappresentano figure angeliche, generate da algoritmi che elaborano dati statistici. Le opere si basano su archivi testuali contenenti descrizioni e riferimenti simbolici, che vengono interpretati dall’algoritmo per produrre immagini visive. L’obiettivo è esplorare come i sistemi digitali possano tradurre dati in rappresentazioni simboliche e artistiche, senza intervento umano diretto nelle immagini finali.
? Domande chiave? In Breve L’apparizione digitale di Lorem: Angle#07 esplora il confine tra codice e coscienza. L’artista Lorem presenterà Angle#07, l’ultimo capitolo dell’universo narrativo DRA+, nell’ambito del programma Theory&Practice: The Italian New Wave. Questo video segna la conclusione della settima edizione di Digital Video Wall (DVW) e promette di indagare il limite sottile tra l’intelligenza artificiale e la consapevolezza umana. L’opera si inserisce in un percorso di ricerca artistica che punta a esplorare gli stati di coscienza attraverso l’uso del machine learning applicato al settore audiovisivo. Attraverso un linguaggio visivo raffinato ed evanescente, l’artista darà forma a un angelo che incarna la consapevolezza di sé. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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