L' angelo dell' intelligenza artificiale Lorem presenta Angle#07 per il Digital Video Wall

Angle#07 (2026) di Lorem è il quinto ed ultimo video presentato all’interno del programma Theory&Practice: The Italian New Wave, settima edizione di Digital Video Wall (DVW).Lorem presenta Angle#07, nuovo capitolo dell’universo narrativo DRA+, che prosegue la ricerca avviata nelle opere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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