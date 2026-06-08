Angle#07 di Lorem il confine tra intelligenza artificiale e coscienza umana

Da modenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Angle#07 (2026) di Lorem è il quinto ed ultimo video presentato all’interno del programma Theory&Practice: The Italian New Wave, settima edizione di Digital Video Wall (DVW).Lorem presenta Angle#07, nuovo capitolo dell’universo narrativo DRA+, che prosegue la ricerca avviata nelle opere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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