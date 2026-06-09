L’ambasciatore Sequi | Difesa comune essenziale l’Italia scardini l’unanimità

L’ambasciatore Sequi ha affermato che la difesa comune è essenziale e che l’Italia intende superare l’obbligo dell’unanimità. Nel frattempo, l’Europa, attraverso il formato “E3” composto da Francia, Germania e Regno Unito, sta cercando di assumere un ruolo più attivo nella gestione del conflitto in Ucraina. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione internazionale sulla collaborazione tra i paesi europei.

Roma, 9 giugno 2026 – Con il formato “E3” (Francia, Germania e Regno Unito), l’Europa prova a prendere in mano le redini del conflitto ucraino. In questo nuovo scacchiere l’Italia si muove in modo ambiguo, divisa tra l’esclusione dal nucleo ristretto e l’inclusione nella formula allargata “E5” con la Polonia. Di fronte al netto rifiuto di Mosca, che congela ogni speranza di una svolta immediata, quali sono le reali vie d’uscita? Lo abbiamo chiesto all’ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina. Meloni, gelo con Parigi e Berlino. L’Italia non sarà al vertice di Londra. Pesa il no alle truppe in Ucraina Come mai da questi vertici non esce mai nulla di concreto sul... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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