L’ambasciatore Sequi e gli scenari | Sul nucleare parti ancora distanti

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ambasciatore Sequi ha dichiarato che nel negoziato sul nucleare le parti sono ancora lontane da un accordo sui temi principali. Ha spiegato che, in diplomazia, quando non si riesce a fare progressi sulla sostanza, si cerca di avanzare sul processo. La discussione resta aperta, senza segnali di accordo imminente. Nessun dettaglio su possibili date o passi successivi è stato comunicato.

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Roma, 23 maggio 2026 –  “Normalmente in diplomazia, nel negoziato, c’è una regola base: se non riesco ad andare avanti sulla sostanza cerco di fare progressi sul processo”. Commentando la bozza del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, sul tavolo in queste ore, l’ambasciatore Ettore Sequi non vede passi avanti significativi. “Mi aspetto la definizione di una roadmap ma possiamo escludere una bacchetta magica che si risolva tutto”. Un accordo sul processo, nei fatti, cosa significa? “Sul fronte dello Stretto di Hormuz significa indicare la successione di passi da fare per ristabilire la libertà di transito. E, per quanto riguarda il nucleare, sette giorni di tempo per iniziare a parlare, non certo per risolvere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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