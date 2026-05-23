L’ambasciatore Sequi e gli scenari | Sul nucleare parti ancora distanti

Notizia in breve

L’ambasciatore Sequi ha dichiarato che nel negoziato sul nucleare le parti sono ancora lontane da un accordo sui temi principali. Ha spiegato che, in diplomazia, quando non si riesce a fare progressi sulla sostanza, si cerca di avanzare sul processo. La discussione resta aperta, senza segnali di accordo imminente. Nessun dettaglio su possibili date o passi successivi è stato comunicato.