Secondo alcuni esperti, la Difesa europea richiede azioni concrete che vadano oltre la richiesta di consenso unanime tra gli Stati membri. Si cercano modalità di intervento che permettano di agire rapidamente senza dover attendere accordi di tutti. Tra i settori già pronti all’integrazione immediata ci sono strumenti di cooperazione militare e progetti di ricerca condivisi, che possono essere avviati senza modifiche istituzionali.

? Punti chiave Come si può agire senza il consenso di tutti i membri?. Quali settori della difesa possono integrarsi subito senza nuove riforme?. Perché la dipendenza tecnologica da un unico fornitore minaccia l'Europa?. Come cambierebbero i bilanci nazionali con acquisti militari coordinati?.? In Breve Lorenzo Guerini e Stefania Craxi discutono a Roma la sovranità nazionale e la difesa.. Gregory Alegi propone uno staff europeo per coordinare domanda e offerta tecnologica.. Giuseppe Cossiga cita il consorzio MBMBDA come modello di cooperazione industriale efficace.. Leonardo Tricarico suggerisce integrazione immediata nei settori difesa aerea e missilistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa UE, esperti: serve un’azione concreta oltre l’unanimità

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