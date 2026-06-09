Un gruppo di visitatori ha descritto un’esperienza in un’isola al largo della costa albanese, dove hanno nuotato fino a raggiungerla e salito a piedi nudi fino alla vetta. La scoperta è avvenuta recentemente e, secondo quanto riferito, il luogo li ha lasciati completamente affascinati. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’evento o sull’identità dei partecipanti.

Fenicotteri in rivolta A differenza della vecchia opposizione, i giovani che si battono per fermare la speculazione della famiglia Trump non rinunciano allo Stato: insistono sul fatto che appartiene a loro Fenicotteri in rivolta A differenza della vecchia opposizione, i giovani che si battono per fermare la speculazione della famiglia Trump non rinunciano allo Stato: insistono sul fatto che appartiene a loro «È così che l’abbiamo scoperta. Abbiamo nuotato fino all’isola, siamo saliti a piedi nudi fino alla cima e ne siamo rimasti completamente affascinati. E nel corso di molti anni abbiamo sviluppato l’opportunità di contribuire a realizzarne il potenziale». «È così che l’abbiamo scoperta. Abbiamo nuotato fino all’isola, siamo saliti a piedi nudi fino alla cima e ne siamo rimasti completamente affascinati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Albania delle piazze non vende l’anima

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