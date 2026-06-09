L’Albania delle piazze non vende l’anima

Da cms.ilmanifesto.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di visitatori ha descritto un’esperienza in un’isola al largo della costa albanese, dove hanno nuotato fino a raggiungerla e salito a piedi nudi fino alla vetta. La scoperta è avvenuta recentemente e, secondo quanto riferito, il luogo li ha lasciati completamente affascinati. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’evento o sull’identità dei partecipanti.

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