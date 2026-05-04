In Alto Adige si svolge un festival dedicato alle culture e alle lingue, con 20 eventi programmati tra Bolzano, Laives e Merano. Durante la manifestazione, vengono proposte attività e incontri legati alle diverse tradizioni culturali. Il festival coinvolge diverse associazioni e istituzioni locali che organizzano spettacoli, laboratori e conferenze. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e lo scambio tra le varie comunità presenti nella regione.

? Cosa scoprirai Quali sono i 20 eventi previsti tra Bolzano, Laives e Merano?. Come cambierà il tessuto sociale locale grazie a questo scambio?. Chi sono gli artisti che porteranno la loro visione nelle piazze?. Dove si possono prenotare i laboratori di cucina e lingua?.? In Breve Oltre 20 eventi tra laboratori linguistici, cooking class e incontri letterari.. Mostra dell'artista Edson Luli presso il Centro Trevi di Bolzano.. Progetto partecipativo Mirë se vini a Laives per la comunità locale.. Collaborazione tra associazione lasecondaluna, cooperativa CEDOCS e Ambasciata d'Albania.. Dall’8 maggio al 7 giugno l’Alto Adige ospiterà la quinta edizione del Quo vadis? Festival delle culture e delle lingue con un centrale sull’Albania tra Bolzano, Laives e Merano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alto Adige: l’Albania anima il festival delle culture e lingue

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