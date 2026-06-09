Il futuro del Monte dei Paschi di Siena non prevede la presenza di Luigi Lovaglio come amministratore delegato. La decisione è stata comunicata in seguito a un approfondimento sulla gestione attuale e le strategie future della banca. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici di questa scelta o sui piani alternativi. La banca ha confermato la volontà di proseguire con un percorso diverso rispetto a quello proposto da Lovaglio.

Il futuro del Monte dei Paschi di Siena, prefigurato da Carlo Messina, non vede Luigi Lovaglio alla guida di Rocca Salimbeni. «Ha realizzato il suo lavoro, ma non può essere considerato il futuro di quella banca guardando ai prossimi cinque anni», ha tagliato corto il ceo di Intesa Sanpaolo, spiegando i dettagli e le ragioni dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) promossa dalla prima banca italiana su Mps. Il giudizio è chiaro: «Ritengo che qualunque bravo manager, con un consiglio di amministrazione spaccato in due, si trovi in difficoltà nel poter concludere il percorso di un piano d’impresa». Un’esortazione a voltare pagina: dopo la fase del risanamento dell’istituto, si deve guardare oltre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - L?affondo sulla gestione di Lovaglio: «Non può essere il futuro di Mps»

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