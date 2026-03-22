Il rinnovo del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena si arricchisce di una terza lista con la candidatura dell’attuale amministratore delegato, Luigi Lovaglio, e di Cesare Bisoni, ex presidente di Unicredit, come presidente. La presentazione di questa lista riapre la discussione sulla governance della banca, con le operazioni che coinvolgono i membri in vista delle prossime decisioni.

Per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mps arriva la terza lista, che candida come amministratore delegato l’attuale ceo, Luigi Lovaglio, e Cesare Bisoni (ex presidente Unicredit) come presidente. Saranno dunque tre le liste che correranno. A depositare la lista ‘lunga’ di dodici componenti che rilancia il banchiere lucano per l’incarico di ad e propone per la presidenza, Cesare Bisoni, che ha rivestito analogo incarico in Unicredit, è stata Plt Holding, la società di partecipazioni della famiglia Tortora, titolare dell’1,2% del Monte. Una quota frutto dell’adesione all’ops su Mediobanca, un progetto che il presidente Pierluigi Tortora aveva convintamente sostenuto, contribuendo allo sgretolamento del patto di Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps: Lovaglio sfida il cda e presenta la sua lista. Riaperta la partita sulla governance

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