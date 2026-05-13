I conti di Banca Mps Lovaglio guarda al futuro | L’incertezza è alle spalle
Il presidente di Banca Mps ha dichiarato che, dopo un primo trimestre di transizione, la situazione finanziaria è ora sotto controllo. Ha aggiunto che l’incertezza che aveva caratterizzato il periodo precedente è superata, e che da metà aprile le cose sono migliorate. Questa affermazione riguarda i conti della banca e la sua condizione attuale, senza entrare in dettagli specifici sui numeri o sulle strategie adottate.
"Dopo un primo trimestre di transizione, da metà aprile la situazione è ora perfettamente sotto controllo". Quindici parole, quelle usate da Luigi Lovaglio, per sintetizzare i mesi più pazzi della storia recente di Banca Monte dei Paschi: dal periodo di "transizione", elegante metafora per sintetizzare il depennamento dalla lista del cda e poi licenziamento, a quella esatta "metà aprile" che ha segnato la rocambolesca vittoria nell’assemblea del giorno 15. La sede è la presentazione della trimestrale, quindi riservata ad analisi prettamente tecniche, ma sempre inquadrata nella visione generale, che ha soprattutto i contorni dell’operazione Mediobanca nel quadro generale di buonissima salute dei conti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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