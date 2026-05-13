I conti di Banca Mps Lovaglio guarda al futuro | L’incertezza è alle spalle

Il presidente di Banca Mps ha dichiarato che, dopo un primo trimestre di transizione, la situazione finanziaria è ora sotto controllo. Ha aggiunto che l’incertezza che aveva caratterizzato il periodo precedente è superata, e che da metà aprile le cose sono migliorate. Questa affermazione riguarda i conti della banca e la sua condizione attuale, senza entrare in dettagli specifici sui numeri o sulle strategie adottate.

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"Dopo un primo trimestre di transizione, da metà aprile la situazione è ora perfettamente sotto controllo". Quindici parole, quelle usate da Luigi Lovaglio, per sintetizzare i mesi più pazzi della storia recente di Banca Monte dei Paschi: dal periodo di "transizione", elegante metafora per sintetizzare il depennamento dalla lista del cda e poi licenziamento, a quella esatta "metà aprile" che ha segnato la rocambolesca vittoria nell’assemblea del giorno 15. La sede è la presentazione della trimestrale, quindi riservata ad analisi prettamente tecniche, ma sempre inquadrata nella visione generale, che ha soprattutto i contorni dell’operazione Mediobanca nel quadro generale di buonissima salute dei conti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I conti di Banca Mps. Lovaglio guarda al futuro: "L’incertezza è alle spalle" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Banca Mps alla resa dei conti: risolto il rapporto con LovaglioSiena, 7 aprile 2026 – Il rapporto è finito nel peggiore dei modi, con la “risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro”. Leggi anche: Ripartenza Banca Mps. Oggi battesimo del cda. Lovaglio e Bisoni al vertice Argomenti più discussi: Banche in fermento tra risiko e conti, corrono UniCredit e Mps, giù Bper; Conti Monte dei Paschi di Siena, i numeri del 1° trimestre del 2026; Banca MPS Puglia Centro Nord: Pressioni commerciali; I conti di Banca Mps. Lovaglio guarda al futuro: L’incertezza è alle spalle. Mediobanca Premier: Impossibile chiudere il conto per azioni fallite (delistate). Cosa fare? reddit La rassegna stampa di Caffè Affari - 8 maggio Conti, Bruxelles apre all’Italia; Borse, il Dow Jones tocca 50mila punti; #Stellantis, rischia sciopero in Usa; Usa e Iran si scambiano colpi nello Stretto di Hormuz; #Mosca, una parata senza leader; Leone vede #Ru x.com Mps: il wealth management traina i ricaviMps archivia il primo trimestre con un utile netto consolidato di 521 milioni di euro, un risultato che ha superato il consensus degli analisti (fermo a 511 milioni) e conferma il cambio di passo del ... bluerating.com