Due persone sono state arrestate a Torino per aver truffato anziani fingendosi addetti comunali e agenti di polizia. I soggetti entravano nelle case delle vittime, spesso anziani, e commettevano furti o truffe. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti dopo indagini che hanno rilevato numerosi episodi simili. Le autorità hanno sottolineato che le persone coinvolte si travestivano da funzionari pubblici per entrare nelle abitazioni. Sono in corso ulteriori verifiche.

Torino. Arrestati finti addetti comunali e finti poliziotti che colpivano gli anziani nelle loro abitazioni. Due uomini sono accusati di rapina e di sette furti in casa. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ladri e truffe ad anziani, 2 arresti a Torino

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