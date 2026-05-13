Le forze dell'ordine hanno arrestato dieci persone a Napoli nell’ambito di un’indagine che riguarda un’organizzazione criminale responsabile di numerose truffe ai danni di anziani. L’indagine ha portato alla notifica di un’ordinanza di misure cautelari e all’esecuzione di numerosi controlli. La questione riguarda un totale di 116 colpi messi a segno dalla stessa organizzazione. Le operazioni sono state effettuate dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli, con il supporto dei carabinieri napoletani.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli, coadiuvati nella fase operativa dal personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, stanno attualmente eseguendo un’ordinanza che prevede misure cautelari. Questa è stata emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di dieci persone di nazionalità italiana, gravemente indiziate del reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione nella forma aggravata. L’indagine ha preso avvio dopo l’ennesima truffa ai danni di un anziano, un fenomeno che purtroppo riempie sempre più frequentemente le cronache locali.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: truffe ad anziani, sgominata organizzazione criminale, 10 arresti a Napoli, 116 colpi

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