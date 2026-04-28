Cinque uomini tra i 29 e i 73 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trastevere. Le autorità hanno sequestrato materiale e documenti relativi a episodi di truffa e estorsione che coinvolgono anziani tra la città di Roma e Livorno. Le indagini sono state avviate per ricostruire le modalità di azione e il numero di vittime.

Cinque uomini, provenienti dalla provincia di Napoli e di età compresa tra i 29 e i 73 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trastevere. Tra di loro, uno è stato localizzato nel carcere di Nizza, in Francia. Nei loro confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo. I militari hanno dato esecuzione, a Napoli e Casoria, a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma. Questi cinque uomini sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere ed estorsione aggravata ai danni di anziani, reati commessi nel periodo compreso tra ottobre 2023 e marzo 2024, nelle città di Roma e Livorno.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: truffe ed estorsioni ad anziani tra l Capitale e Livorno, cinque arresti

Notizie correlate

Mafia: reati di omicidio, droga ed estorsioni a Caltanissetta: cinque arrestiCinque arresti dei carabinieri della Stazione di Mazzarino e del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, a carico di...

Truffe ad anziani: i Carabinieri ne sventano cinque in un solo pomeriggioUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Truffa per l'acquisto di un 'Rolex', arrestati padre e figlio: sono accusati di estorsione, sequestro e lesioni; Escort-esca e complici nel bagagliaio: smantellata la banda che terrorizzava la comunità LGBT; Morta da giorni in casa, la scoperta grazie a segnalazione dei vicini; Barbara D'Urso fa causa a Mediaset, il Biscione risponde, lei ribatte via social: Fanta-pretese e fanta-denaro (35 milioni), a breve la...

Truffe ad anziani ed estorsioni, cinque persone arrestate. VIDEOLe indagini dei Carabinieri hanno portato ad identificare 12 presunti appartenenti ad una associazione a delinquere. I trucchi soliti: finto nipote o finto carabiniere. Avrebbero rubato circa 100 mila ... rainews.it

Truffe agli anziani tra Roma e Livorno: smantellata la paranza di napoletani, 5 arrestiRoma – Un’importante operazione di contrasto al crimine predatorio è stata portata a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma ... cronachedellacampania.it

La rivoluzione in casa Roma non è finita e anche Massara potrebbe dire addio . . Gasperini vuole un ds italiano e ha già approvato i nomi di Cristiano Giuntoli e Tony D'Amico. facebook

#Roma: spacciandosi come finti nipoti o appartenenti alle Forze dell'Ordine, contattavano le vittime da un “centralino” nel seminterrato dell’abitazione di uno degli indagati, per carpire la loro fiducia e farsi consegnare denaro e gioielli. 5 arresti carabinieri x.com