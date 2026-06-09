Durante la finale del Roland Garros, un diabetologo ha seguito in diretta l’incontro di Alexander Zverev, vincitore del torneo. Si tratta di Paolo Di Bartolo, responsabile del programma di assistenza diabetologica dell’Ausl Romagna. La sua presenza al match è stata dedicata a sottolineare come la vittoria di Zverev possa rappresentare un esempio per tutte le persone con diabete. La finale si è svolta domenica, e il medico ha seguito l’evento senza distrazioni.

Ravenna, 9 giugno 2026 – Paolo Di Bartolo, diabetologo e responsabile del programma di assistenza diabetologica dell’Ausl Romagna, domenica non ha perso un secondo della finale del Roland - Garros, che ha visto trionfare Alexander Zverev. Il mondo intero ha visto il campione tedesco, con diabete di tipo 1, iniettarsi l’abituale insulina in campo. Professor Di Bartolo, Zverev ha dimostrato che diabete di tipo 1 e sport ad altissimo livello possono convivere. In che modo? “È un tema di grande attualità. Zverev ha 29 anni e ha incontrato il diabete di tipo 1 da bambino, a 4 anni, come accade spesso. Si deve autosomministrare l’insulina quattro o cinque volte al giorno e, naturalmente, deve misurare la glicemia per verificare che i valori siano ottimali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Diabete.

© Ilrestodelcarlino.it - “La vittoria di Zverev un esempio per tutti quelli che hanno il diabete”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alexander Zverev Fun Battle Vs Daniel Altmaier Highlights | Rome 2026

Notizie e thread social correlati

Zverev e il diabete di tipo 1, “una vittoria che dà speranza”Alexander Zverev ha vinto una partita importante a Roland Garros, dichiarando che questa vittoria rappresenta un segnale di speranza per chi convive...

Casa Riformista scopre che sommando tutti quelli che hanno perso si può ancora vincereArezzo, secondo quanto riportato da Casa Riformista, ha registrato perdite che, sommando tutte, potrebbero comunque permettere di ottenere una...

Temi più discussi: Zverev ha imparato a perdere prima che a vincere: la vittoria di Sascha al Roland Garros è il risultato più logico, ma Cobolli è stato un leone; Cobolli-Zverev, per Flavio la grande occasione di vincere il Roland Garros: pronostico e quote; Alexander Zverev ha vinto il Roland Garros; Cobolli-Zverev, pronostico, quote e dove vedere la finale del Roland Garros.

La dedica di Novak Djokovic a Sascha Zverev dopo la vittoria al Roland Garros x.com

Il grand slam di Alexander Zverev non può cancellare i segni neri reddit

Zverev snobbato da L'Equipe, niente copertina al campione del Roland Garros: il retroscena sull'intervista interrottaRoland Garros Zverev snobbato, l’Equipe dedica la copertina alla pallamano: il motivo. Djokovic lo consola, il messaggio è commovente ... sport.virgilio.it

Zverev ha imparato a perdere prima che a vincere: la vittoria di Sascha al Roland Garros è il risultato più logico, ma Cobolli è stato un leoneIl Roland Garros disertato da Sinner e Alcaraz cede in cinque set alle lusinghe del migliore del campionato degli altri ... corriere.it