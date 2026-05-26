Arezzo, secondo quanto riportato da Casa Riformista, ha registrato perdite che, sommando tutte, potrebbero comunque permettere di ottenere una vittoria. La notizia si basa sull’analisi di documenti ufficiali, anche se il comunicato non specifica quali siano i dati esatti o le cifre coinvolte. La scoperta riguarda un possibile scenario in cui le perdite complessive non impedirebbero del tutto un risultato positivo, secondo le interpretazioni dell’organo di informazione.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Casa Riformista AREZZO – Clamoroso ad Arezzo. Dopo un’approfondita analisi matematica durata diverse ore, Casa Riformista ha scoperto che il centrodestra non avrebbe vinto le elezioni se non avesse preso più voti degli altri. La rivelazione emerge da un articolato comunicato stampa nel quale la formazione civica, forte del suo 2,58%, invita tutte le forze alternative a unirsi per il cambiamento, ricordando che, sommando i voti di chi ha perso, si supera abbondantemente il risultato di chi è arrivato primo. Una teoria politica innovativa che alcuni studiosi hanno già ribattezzato “Principio di Arezzo”: se tutti quelli che non hanno vinto fossero stati la stessa persona, avrebbero vinto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Casa Riformista scopre che sommando tutti quelli che hanno perso si può ancora vincere

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