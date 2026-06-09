La Svizzera al voto per mettere un limite alla sua popolazione
In Svizzera, gli elettori sono chiamati a votare questa settimana su una proposta per stabilire un limite legale alla popolazione del paese. La consultazione riguarda una modifica costituzionale che, se approvata, imporrebbe un massimo di abitanti. La decisione segue un dibattito pubblico sulla crescita demografica e le sue implicazioni. La consultazione si svolge in un momento di discussioni più ampie sulla gestione delle risorse e sull’immigrazione.
In questo fine settimana la Svizzera andrà al voto per decidere se porre un limite legale alla sua popolazione. “ No a una Svizzera da 10 milioni”, si chiama così l’iniziativa referendaria a cui i cittadini elvetici saranno chiamati a rispondere. Presentata come “iniziativa per la sostenibilità”, il quesito referendario punta a contrastare la crescente carenza di alloggi, il rincaro degli affitti, il traffico, e la percepita sovrappopolazione turistica. In altre parole, si tratta di una misura che vuole limitare l’afflusso di immigrati all’interno della Confederazione. Il referendum. L’iniziativa è promossa dall’UDC, l’Unione Democratica di... 🔗 Leggi su Panorama.it
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