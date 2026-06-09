la svizzera al voto per mettere un limite alla sua popolazione

Notizia in breve

In Svizzera, gli elettori sono chiamati a votare questa settimana su una proposta per stabilire un limite legale alla popolazione del paese. La consultazione riguarda una modifica costituzionale che, se approvata, imporrebbe un massimo di abitanti. La decisione segue un dibattito pubblico sulla crescita demografica e le sue implicazioni. La consultazione si svolge in un momento di discussioni più ampie sulla gestione delle risorse e sull’immigrazione.