Uno studio recente mostra che il 61% della popolazione svizzera si è detta favorevole all’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2038 nel paese. La prospettiva di ospitare l’evento si fa quindi più concreta, avvicinando la Svizzera all’eventualità di vedere le Olimpiadi invernali svolgersi nel proprio territorio. La questione sta suscitando discussioni tra le autorità e i cittadini.

La possibilità che i Giochi Olimpici Invernali 2038 si tengano in Svizzera si fa sempre più concreta. La Confederazione elvetica, in un “dialogo privilegiato” con il Cio nell’ottica di preparare nei dettagli la propria candidatura a ospitare la XXVIII edizione delle Olimpiadi bianche, nei giorni scorsi ha guadagnato un’importante rassicurazione in termini di supporto popolare. Nonostante il comitato olimpico nazionale e il governo federale siano favorevoli ad accogliere la famiglia a Cinque cerchi (la candidatura e ha già ricevuto garanzie finanziarie per 200 milioni di franchi da parte di Berna), nel gioco delle parti politiche, una fetta dell’arena pretende che prima di erogare effettivamente questi fondi pubblici, vi sia il consenso da parte della popolazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Svizzera sempre più vicina alle Olimpiadi Invernali 2038. Uno studio rivela che il 61% della popolazione sarebbe favorevole

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