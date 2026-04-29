LIVE Italia-Svizzera Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | vincere per mettere classifica al Canada

Durante la giornata di oggi, si sta disputando la partita tra Italia e Svizzera nei Mondiali di curling misto del 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Attualmente, l’Italia e il Canada condividono la testa del gruppo B con un record di 5 vittorie e 1 sconfitta, anche se i nordamericani mantengono il vantaggio nello scontro diretto. La classifica si definisce a pochi incontri dalla conclusione della fase a gironi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 13.49: Grazie a questi risultati, l’Italia si trova al comando del gruppo B insieme al Canada con un record di 5-1, anche se i nordamericani conservano il vantaggio nello scontro diretto. Alle spalle, però, la situazione è molto serrata, con diverse squadre ancora in piena corsa per i playoff. Tra queste spicca proprio la Svizzera, che rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice per gli azzurri. 13.46: Il percorso degli azzurri è stato fin qui di altissimo livello. Il bilancio parla di cinque vittorie e una sola sconfitta, maturata soltanto all’extra end contro il Canada, in una sfida equilibratissima tra le due principali candidate al primato del gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: soluzione all’extra end LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, settima sfida degli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada; Qualificazioni Mondiali 2027: presentata a Faenza la sfida Italia - Svizzera · Il 17 maggio appuntamento al Pala Cattani; Mondiali Curling 2026: Italia-Svizzera oggi in TV. Constantini e Mosaner per il primato; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere. LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al CanadaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 13.40: Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... oasport.it Italia-Svizzera oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingOggi mercoledì 29 aprile (ore 14.00) si gioca Italia-Svizzera, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto. Amos ... oasport.it Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook