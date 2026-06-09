la superteste di travaglio vuol far causa a travaglio

Una massaggiatrice uruguaiana coinvolta nel caso Minetti ha annunciato l’intenzione di intentare una causa contro il giornalista Travaglio. La donna ha dichiarato di non aver mai svolto attività di prostituzione e di aver distorto le sue parole. La vicenda riguarda le affermazioni fatte dal giornalista, che lei intende contestare legalmente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli o sviluppi sul procedimento giudiziario.

La massaggiatrice uruguaiana del caso Minetti: «Nessuna attività di prostituzione, distorte le mie parole». Otto dipendenti del ranch smentiscono «festini». I legali di Cipriani: danni d’immagine, 50 milioni bloccati. A fare causa al Fatto Quotidiano per il caso Minetti potrebbe non essere solo Giuseppe Cipriani e la sua società. Ma anche Graciela Mabel De Los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva raccontato al quotidiano diretto da Marco Travaglio dei presunti festini a base di sesso e droga nella tenuta Gin Tonic di Punta del Este, in Uruguay. Il punto emerge dall’atto di citazione depositato il 5 giugno davanti alla Southern District Court di New York da Cipriani Usa, contro Società Editoriale Il Fatto S. 🔗 Leggi su Laverita.info

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