Carlo Calenda ha portato alla ribalta i debiti del quotidiano, facendo riferimento a Marco Travaglio. Durante un intervento pubblico, ha menzionato la questione finanziaria del giornale e ha fatto un collegamento diretto con una questione internazionale, coinvolgendo la Russia. La discussione ha attirato l’attenzione sul rapporto tra le finanze del giornale e le implicazioni geopolitiche che Calenda ha sottolineato.

Carlo Calenda ha attaccato Marco Travaglio pubblicando i dati di bilancio della SEIF, evidenziando debiti in aumento e perdite per il Fatto Quotidiano. Il leader di Azione ha sollevato dubbi su possibili legami con la Russia, mentre il direttore ha replicato che i ricavi extra UE derivano da contratti con Warner Media. La polemica riaccende i vecchi scontri televisivi tra i due sulla guerra in Ucraina. L'attacco di Carlo Calenda sui debiti della SEIF I ricavi extra UE del Fatto Quotidiano Lo scontro sulla Russia tra Calenda e Travaglio L’attacco di Carlo Calenda sui debiti della SEIF Carlo Calenda ha diffuso sui social i dati di bilancio della Società Editoriale Il Fatto S.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carlo Calenda mostra i debiti del Fatto Quotidiano e chiama in causa Marco Travaglio: l'allusione alla Russia

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