Marcello Fugazzola, nato nel 2009 a Crema, è uno dei giovani calciatori che ha partecipato alla vittoria in Estonia con la nazionale under 17. Dopo aver iniziato la sua carriera nell’Atalanta, ha raggiunto il primo grande traguardo con la squadra azzurra. La sua crescita ha attirato l’attenzione nel panorama giovanile, portandolo a essere considerato uno dei talenti emergenti del calcio italiano.

Da Crema all’Atalanta, fino al primo grande sogno in azzurro. E’ la favola di Marcello Fugazzola, classe 2009, uno dei giovanissimi protagonisti del trionfo in Estonia. Per lui la serata di domenica è di quelle da scolpire nel tempo. Nel rocambolesco finale del match che assegnava il titolo è stato decisivo: entrato in campo a pochi minuti dal termine ha battuto l’angolo da cui è scaturito il rigore che ha permesso all’Italia di pareggiare. Non solo. Con personalità ha preso la palla e ha battuto lui stesso il penalty facendo centro con un preciso diagonale. Il giovane trequartista della Dea ha anche segnato dal dischetto nella lotteria dei rigori calciando per primo con freddezza. Una prova di personalità impressionante per il 17enne che si consacra come uno dei talenti più luminosi del panorama italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La “stellina“. Da Crema alla Dea. Fugazzola, l’eroe degli azzurrini

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