Calcio poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei | dominio degli azzurrini a Empoli

Nella partita di qualificazione agli Europei Under 21 2027, l’Italia ha battuto la Macedonia del Nord con un punteggio di 4-0. La sfida si è svolta a Empoli, con gli azzurrini che hanno controllato il gioco dall’inizio e hanno segnato tutti i gol nel corso del primo tempo. Questo incontro rappresenta il settimo impegno nel girone di qualificazione, che comprende anche le squadre dell’Albania e della Serbia.

Calato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli, la Nazionale guidata da Silvio Baldini era chiamata a vincere per mantenere viva la pressione sulla Polonia, capolista del girone a punteggio pieno, e consolidare il secondo posto. I polacchi scenderanno in campo domani contro l’Armenia. Missione compiuta per gli azzurrini, che si impongono con un netto 4-0. A segno Cher Ndour al 4’, Luca Lipani al 49’, Jeff Ekhator al 50’ e Seydou Fini all’85’ su calcio di rigore. Un successo che consente all’Italia di agganciare momentaneamente la Polonia in vetta, seppur con una gara in più. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a Empoli Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! Italia-Macedonia del Nord oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streamingNel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio la settima giornata, la seconda del girone di ritorno, propone il match... Contenuti utili per approfondire Calcio poker dell'Italia U21 alla... Temi più discussi: I convocati dell'Italia Under 21: le scelte di Baldini; Pronostico Italia-Macedonia del Nord U21 | Qualificazioni Europei 2027; Felice per Palestra e Pisilli: Baldini e l'U21 da Gattuso. E quella frase su Daffara...; Poker alla Svezia, Italia U21 a punteggio pieno verso Euro2027. Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Allo stadio Carlo ... oasport.it L'Italia U21 cala il poker, battuta la MacedoniaUna vittoria importantissima quella dell'Italia Under 21 contro la Macedonia. Gli azzurri vincono e mettono pressione alla Polonia capolista. È un match senza storia allo stadio Carlo Castellani – Com ... fantacalcio.it Due assist per Bartesaghi nella vittoria per 4-0 dell'Italia U21 sulla Macedonia del Nord: grande prestazione del talento rossonero! - facebook.com facebook Buona prestazione dell'Italia U21 di Silvio Baldini, che batte 4-0 la Macedonia del Nord al Castellani di Empoli. Segnano Cher Ndour, Luca Lipani (che colpisce anche un palo e una traversa) e Jeff Ekhator, nel finale arriva il 4° gol con il rigore di Seydou Fini x.com