Oltre il silenzio a canestro | il sogno mondiale degli azzurrini dell' Italbasket parte da Forlì

A Forlì si svolge dal 15 al 17 maggio il terzo raduno ufficiale della Nazionale Italiana Pallacanestro Maschile Under 21 della Federazione Sport Sordi Italia. La città si conferma come sede di eventi sportivi dedicati all’inclusività, ospitando atleti sordi in preparazione a competizioni nazionali e internazionali. L’evento vede la partecipazione di giovani cestisti provenienti da diverse regioni, riuniti per allenamenti e incontri con lo staff tecnico. La manifestazione si svolge presso strutture sportive locali dedicate alle attività agonistiche.

La città di Forlì si conferma ancora una volta capitale dello sport inclusivo ospitando, dal 15 al 17 maggio, il terzo raduno ufficiale della Nazionale Italiana Pallacanestro Maschile Under 21 Fssi (Federazione Sport Sordi Italia). L'evento rappresenta una tappa fondamentale del progetto "Road to. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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