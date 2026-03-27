Kolo Muani Juventus è sempre aperta la pista che porta al centravanti francese | per accontentare il PSG serve questa cifra

La trattativa tra la Juventus e il PSG per il trasferimento di Kolo Muani è ancora in corso. Per portare il centravanti francese in Italia, si parla di una cifra specifica richiesta dal club parigino. La discussione tra le parti continua senza conferme ufficiali o dettagli definitivi. La soluzione dipende dalla disponibilità economica della Juventus e dalle trattative in corso tra le società.

Kolo Muani Juventus, resta aperta la pista che porta al bomber transalpino: per accontentare il PSG serve questa cifra. La Juve guarda al futuro e studia ogni opzione per tornare competitiva ai massimi livelli in Europa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resta sempre aperta la pista che porta a Randal Kolo Muani. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore vorrebbe tornare a Torino, ma l’operazione richiede l’incastro economico giusto, dato che il costo del cartellino fissato dal Paris Saint-Germain si aggira sui 40 milioni di euro. Parallelamente, la dirigenza valuta con attenzione la suggestione Robert Lewandowski. La punta è considerata una pista affascinante e concreta, messa in diretta concorrenza con il francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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