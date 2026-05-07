Il nuovo comandante Duilio | La mia porta sarà sempre aperta

Il nuovo comandante della Polizia Locale di Montale è Riccardo Duilio, che ha iniziato ufficialmente il servizio il primo maggio. In un messaggio, ha dichiarato che la sua porta sarà sempre aperta. La nomina è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di insediamento o sui progetti futuri. Duilio si aggiunge ai responsabili del comando locale con l’obiettivo di garantire la gestione quotidiana del servizio.

E’ Riccardo Duilio il nuovo comandante della Polizia Locale di Montale. Ha preso servizio ufficialmente il primo maggio scorso. Trentuno anni, fiorentino, grado di commissario, laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, arriva a Montale dalla Polizia Locale di Bagno a Ripoli dove ha lavorato dal 2022 ricevendo anche un encomio regionale, insieme ai suoi colleghi, per l’effettuazione nel 2024 dello sgombero di una palazzina occupata abusivamente. In precedenza Duilio ha operato, sempre come ufficiale, nell’Unione del Chianti Fiorentino e prima ancora, da agente, a Empoli dove, dall’età di 25 anni, ha compiuto le prime esperienze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo comandante Duilio: "La mia porta sarà sempre aperta" Notizie correlate La lettera di Renato Zero a Enrica Bonaccorti commuove il web: “Lascerò sempre quella porta aperta”Un concerto programmato da mesi a Mantova, poche ore dopo l’ultimo saluto a un’amica di una vita. Kolo Muani Juventus, è sempre aperta la pista che porta al centravanti francese: per accontentare il PSG serve questa cifradi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juventus, resta aperta la pista che porta al bomber transalpino: per accontentare il PSG serve questa cifra La... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il nuovo comandante Duilio: La mia porta sarà sempre aperta; Principato di Monaco, Assemblea Generale dell’International Hydrographic Organization.