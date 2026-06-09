La Rsa della Fondazione Honegger rimessa nuovo domenica il taglio del nastro

Domenica 14 giugno si è svolto il taglio del nastro alla Rsa della Fondazione Honegger a Albino, che ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La struttura è stata completamente rinnovata e riqualificata. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori. La Rsa ora presenta un edificio aggiornato, con nuovi spazi e servizi per gli ospiti. La struttura è pronta ad accogliere nuovamente i pazienti.

Nuova veste per la Fondazione Honegger R.S.A. ETS di Albino. Nel pomeriggio di domenica 14 giugno si svolgerà la cerimonia di inaugurazione e taglio del nastro dei lavori di rigenerazione ed efficientamento energetico che hanno interessato le due unità residenziali che compongono l’ente: Casa Honegger (via Crespi, 9) e la Struttura Protetta Honegger (via Cappuccini, 10). Interventi che rappresentano un’importante tappa nel percorso di riqualificazione, sostenibilità ambientale e miglioramento del comfort degli ambienti delle due strutture destinati all’accoglienza e alla cura delle persone, finalizzati a contenere i costi di gestione, migliorare il comfort abitativo, ridurre le emissioni di C0? nell’ambiente e renderle conformi agli obblighi di legge indicati nelle agende 2030 e 2050. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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