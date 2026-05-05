Taglio del nastro alla Rsa Fondazione Spada dopo i lavori da oltre 3,5 milioni

È stato inaugurato ufficialmente il nuovo complesso della Rsa Fondazione Spada, dopo lavori per oltre 3,5 milioni di euro. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti civili e religiosi, insieme agli anziani ospiti e agli studenti delle scuole locali. L’evento ha segnato la fine di un intervento che rafforza la presenza della struttura nella Val di Scalve e nelle zone circostanti. La festa ha visto momenti di condivisione tra tutte le persone coinvolte.

Grande festa a Schilpario per l’inaugurazione della RSA Fondazione Spada: la struttura torna alla comunità completamente ristrutturata. È stata una grande festa, con le autorità civili e religiose, gli anziani ospiti e i ragazzi delle scuole uniti a celebrare la conclusione di un cantiere che rilancia ulteriormente il ruolo che la Rsa Fondazione Bartolomea Spada ha per la Val di Scalve e non solo. Sono stati inaugurati lunedì mattina gli interventi di ristrutturazione della struttura di Schilpario, che ospita 53 anziani: grazie a un finanziamento ottenuto tramite Superbonus 110% e anche ad alcuni interventi finanziati direttamente dalla Fondazione, la struttura tra il novembre 2024 e il novembre 2025 è stata interessata da un cantiere da oltre 3 milioni e mezzo di euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Conclusi i lavori da 3,5 milioni alla Rsa Spada di Schilpario Scuola più sicura e nuove aule, taglio del nastro al Manzoni dopo i lavori da 3 milioni di euro | LE FOTOIl presidente della Provincia Anacleto Colombiano, insieme alla dirigente scolastica Adele Vairo, ha inaugurato l’ala ristrutturata del Liceo Manzoni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove passato e futuro si incontrano: ecco l’archivio del Secolo XIX, 140 anni di storia della Liguria; Taglio del nastro per la 21esima edizione della Fiera Agricola; In viale Alberti taglio del nastro alla nuova attività: apre le porte la pasticceria siciliana; Limena, taglio del nastro per il nuovo ufficio del Centro per l'impiego. Taglio del nastro alla Rsa Fondazione Spada dopo i lavori da oltre 3,5 milioniGrande festa a Schilpario per l'inaugurazione della RSA Fondazione Spada: la struttura torna alla comunità completamente ristrutturata. bergamonews.it Inaugurato lo spazio dell’ex Amga: il taglio del nastro con la Messa del Primo MaggioÈ stato inaugurato lo spazio del riqualificato ex Amga, recuperato da SGS Holding. Il taglio del nastro si è tenuto in occasione della Messa del primo maggio dedicata al mondo del lavoro, celebrata da ... ravenna24ore.it Taglio del nastro per la nuova sede di via San Martino Annunziata: è uno dei primi sportelli "Polis" nel Lazio - facebook.com facebook