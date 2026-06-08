Nuovo look per la mensa e la scuola primaria | ecco il taglio del nastro
Sabato 6 giugno, a Villa del Conte, è stato inaugurato il nuovo edificio della scuola primaria Edmondo De Amicis e la mensa scolastica. La struttura è stata riqualificata dal punto di vista energetico. La cerimonia ha coinvolto la comunità scolastica e i cittadini. La mensa è stata rinnovata per gli studenti della scuola primaria e secondaria. La consegna ha segnato il completamento dei lavori di riqualificazione.
Sabato 6 giugno è stata consegnata alla comunità scolastica e alla cittadinanza di Villa del Conte la scuola primaria Edmondo De Amicis completamente riqualificata dal punto di vista energetico, insieme alla nuova mensa scolastica destinata agli alunni della scuola primaria e secondaria del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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School Beauty Called Him a Loser—Seconds Later He Awakened God Eyes and 4 Beauties Fought for Him!
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