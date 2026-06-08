Nuovo look per la mensa e la scuola primaria | ecco il taglio del nastro

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, a Villa del Conte, è stato inaugurato il nuovo edificio della scuola primaria Edmondo De Amicis e la mensa scolastica. La struttura è stata riqualificata dal punto di vista energetico. La cerimonia ha coinvolto la comunità scolastica e i cittadini. La mensa è stata rinnovata per gli studenti della scuola primaria e secondaria. La consegna ha segnato il completamento dei lavori di riqualificazione.