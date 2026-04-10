L’imprenditorialismo una stella polare tra scienza e umanesimo

L’imprenditorialismo viene descritto come un punto di incontro tra scienza e umanesimo, con la mente che si distingue per capacità di immaginare, intuire e creare. Questa attitudine porta alla nascita di un bene immateriale chiamato capitale intellettuale, risultato di processi mentali che combinano conoscenza e innovazione. La discussione si concentra sulle caratteristiche di questa mentalità e sul suo ruolo nel mondo dell’economia e dell’innovazione.

La mente abituata alle cose alte e che porta impressi i caratteri dell’immaginazione, dell’intuizione, della creatività partorisce il bene immateriale che porta il nome di capitale intellettuale. A potenziare la mente interviene l’imprenditorialismo. Si tratta di un movimento culturale dalle molteplici facce, una stella polare per navigare nel mare della creazione di imprese di nuovo tipo, all’incrocio tra scienza e umanesimo, rendendo il viaggio imprenditoriale accessibile a scienziati, artisti e umanisti, e una forma d’arte che trapianta nella sfera socio-economica la prospettiva brunelleschiana del mondo dell’arte. Di fronte all’ignoranza... 🔗 Leggi su Ildenaro.it IA: oltre la tecnologia, la sfida tra scienza e umanesimoGianna Martinengo, esperta con una lunga esperienza tra l’Italia e gli Stati Uniti, sostiene che l’intelligenza artificiale debba essere interpretata... Alla scoperta del Bodo/Glimt: freddo polare, campo sintetico e la stella ex MilanL’Inter nei playoff di Champions League se la vedrà con il Bodo/Glimt, club norvegese che gioca a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico.