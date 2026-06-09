L’ex calciatore e attuale politico ha commentato la situazione del Milan, affermando che la squadra è sotto troppa pressione e che ci vuole pazienza per tornare ai livelli di prima. Ha anche parlato della crisi del calcio italiano in generale, sottolineando la lunga tradizione del settore nel paese, ma senza offrire spiegazioni specifiche. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista senza ulteriori dettagli sui tempi o le cause.

L’ex rossonero, George Weah: «L’Italia ha una grande tradizione, non ho una spiegazione per la crisi». Pallone d’Oro del 1995, primo extraeuropeo a vincere il premio, l’ex milanista George Weah come altre stelle partecipa da invitato al Mondiale. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato dopo una partita contro le leggende azzurre. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano ANCORA IN FORMA « Ma no! È che quando torni in campo e trovi vicino a te dei mostri simili come compagni di squadra ti tornano subito la voglia e lo scatto. Con loro ho giocato tantissime volte insieme o da avversari. Ho ritrovato dei grandi amici come Baggio e Panucci. E’ stato un bellissimo pomeriggio, sono molto felice ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - La ricetta Weah: «Milan, c’è troppa pressione. Tornerà grande, ci vuole pazienza»

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