Ci vuole l' esame di integrazione Immigrazione la ricetta della Sardone
Dopo il caso verificatosi a Modena, si discute delle misure da adottare per gestire il fenomeno dell'immigrazione. Una delle proposte riguarda l'introduzione di un esame di integrazione, che dovrebbe essere richiesto alle persone che arrivano nel paese. Le autorità stanno valutando varie strategie per regolare l'afflusso e il soggiorno dei migranti, con l'obiettivo di mantenere sotto controllo il fenomeno. La discussione si concentra sull'efficacia di queste misure e sulle modalità di applicazione.
Tema immigrazione, all'indomani del caso Modena si parla delle politiche necessarie per tenere sotto controllo un fenomeno che rischia di finire fuori controllo. Se ne parla nel corso della trasmissione "4 di sera" in onda il 19 maggio su Rete4. In collegamento c'è Silvia Sardone della Lega. Immigrazione: le regole in vigore sono troppo permissive? L'intervento di Silvia Sardone a #4disera pic.twitter.comLL2Ycu5h2X — 4 di sera (@4disera) May 19, 2026 "Per essere cittadini italiani bisogna condividere le regole e un modo di vivere. Vorremmo introdurre l'esame di integrazione. Per essere cittadino italiano bisogna conoscere non solo i diritti ma anche i doveri dell'essere cittadino italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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?Los Angeles, 1946. Maureen O'Hara si trovava davanti a un impiegato dell'immigrazione, stringendo tra le mani i documenti che l'avrebbero resa cittadina americana. ? ?Aveva superato ogni requisito. ?L'esame era finito. La procedura completata. Non restava ch facebook
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