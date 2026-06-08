L'ex difensore del Milan ha attribuito il crollo nel finale a una grande confusione interna. Ha evidenziato come la squadra abbia subito un calo improvviso, che ha portato alla perdita di controllo e a errori individuali. Nesta ha sottolineato che questa situazione ha contribuito alla sconfitta e che serve una soluzione immediata per rimettere in sesto il gruppo. Non sono stati forniti dettagli sulle strategie specifiche per risolvere la crisi.

Il verdetto dell'ultima giornata di campionato, che ha visto il Milan fallire il traguardo della Champions League, ha aperto una profonda fase di riflessione nell'ambiente rossonero. A tracciare una rotta chiara e senza peli sulla lingua è una leggenda del club, Alessandro Nesta. Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore ha analizzato il momento buio del Diavolo, indicando errori strutturali e soluzioni immediate. Il focus di Nesta si sposta subito dalle responsabilità di campo a quelle dei quadri dirigenziali. Pur non esentando la squadra da colpe, l'ex numero 13 individua il vero fulcro del problema nella gestione societaria: Max Allegri ha responsabilità, come ce l’hanno tutti i giocatori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - “C’è stata grande confusione interna”: Milan, ecco la ricetta di Nesta per salvare tutto

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Milan - Inter , la Curva Sud fa tremare San Siro

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