Le autorità italiane hanno presentato un'offerta per acquisire circa 30,6 miliardi di euro di crediti deteriorati di Mps. La proposta coinvolge le banche Bpm, Intesa e Unipol, che metteranno sul tavolo risorse per comprare i crediti in sofferenza. La misura mira a rafforzare la stabilità dell'istituto, che ha attraversato numerose difficoltà finanziarie negli ultimi anni.

Monte dei Paschi L’offerta pubblica per assorbire la banca, incluse le azioni Generali e Mediobanca, farebbe nascere il secondo istituto dell’Eurozona Monte dei Paschi L’offerta pubblica per assorbire la banca, incluse le azioni Generali e Mediobanca, farebbe nascere il secondo istituto dell’Eurozona «Too big to fail»: durante la crisi finanziaria del 2007-2011 indicava gli istituti talmente grandi da non poter essere lasciati fallire, tanto che i governi finirono per salvarli con denaro pubblico, sottraendo risorse allo stato sociale. Essere grandi conviene: non solo perché si gestiscono più capitali con cui speculare, ma perché in questo modo ci si mette in una botte di ferro. È il ragionamento che da tempo guida anche le grandi banche italiane, impegnate in un risiko che ieri ha rivelato una nuova mossa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La mossa contro Bpm, Intesa e Unipol offrono 30,6 miliardi per Mps

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