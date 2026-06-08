Intesa Sanpaolo ha presentato un’offerta pubblica di scambio da 30 miliardi di euro per Bper, mentre Unipol ha acquisito 635 filiali di quest’ultima. Contestualmente, Siena ha avviato valutazioni strategiche. La manovra rientra nella nuova fase del risiko bancario italiano, con diverse operazioni in corso tra le principali realtà del settore.

L’assalto a Mps nella nuova fase del risiko bancario e finanziario italiano. Dopo che Bpm ha proposto, domenica 7 giugno 2026, una fusione a Monte dei Paschi di Siena, che con l’integrazione di Mediobanca controlla oltre il 13% di Generali, a distanza di non molte ore Intesa Sanpaolo lancia un’Opas sulla banca senese definendo un accordo con Unipol che coinvolge la sua controllata Bper. Un’Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria su Mps, per circa 30,6 miliardi di euro, con un premio del 12,5% sugli ultimi prezzi di Borsa. Bper così potrebbe trasformarsi in un nuovo grande campione bancario nazionale, secondo gruppo italiano per raccolta diretta, prestiti alla clientela e numero di sportelli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps: non solo Bpm, da Intesa Opas da 30 miliardi. A Unipol 635 filiali per Bper. Siena avvia valutazioni

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Intesa OPAS MPS 30 miliardi | Delfin e MEF cedono

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