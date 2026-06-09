Roberto Soffritti, noto per aver restaurato le Mura e per il ruolo di sindaco, è deceduto. La sua morte segna la fine di una figura politica di lunga data, considerata l’ultimo rappresentante di una stirpe ormai scomparsa. La notizia è stata annunciata con un omaggio al suo contributo, evidenziando il suo legame con il territorio e il suo impegno pubblico.

Omaggio al duca. L’ultimo di una stirpe politica ormai estinta. Roberto Soffritti non è più con noi, ma quello che ha fatto resterà. Come se fosse un secondo Castello. I dati biografici – nato qui nel tiepido ottobre del 1941 da papà Antenore, martire della Resistenza il cui nome troneggia sulla lapide del Doro – raccontano di una vita spesa solo ed esclusivamente per la politica. Di più: "A formare classe dirigente, siamo tutti suoi figli, anche quelli che a un certo punto gli furono oppositori". Sì, Soffritti era così. Il ricordo, dall’altra parte del telefono, ce lo consegna Alessandro Bratti che, prima di intraprendere la carriera da parlamentare, fu assessore nell’ultima coda del lungo ducato che durò dal 1983 al 1999. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La morte di Roberto Soffritti. Fu il sindaco che restaurò le Mura

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