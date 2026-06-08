E' morto Roberto Soffritti addio all' ex sindaco di Ferrara | i messaggi di cordoglio

Da ferraratoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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E’ morto l’ex sindaco di Ferrara, Roberto Soffritti, che ha governato la città dal 1983 al 1999. Ha preso il posto di Claudio Vecchi e, dopo il suo doppio mandato, è stato sostituito da Gaetano Sateriale. La sua scomparsa ha suscitato messaggi di cordoglio.

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Addio a Roberto Soffritti. E’ scomparso l’ex sindaco di Ferrara, primo cittadino dal 1983 al 1999. Entra in carica dopo Claudio Vecchi e dopo il suo doppio mandato sarà seguito da Gaetano Sateriale. La notizia si è rapidamente sparsa in città, con residenti e personaggi del mondo politico che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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