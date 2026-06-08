E' morto Roberto Soffritti addio all' ex sindaco di Ferrara | i messaggi di cordoglio
E’ morto l’ex sindaco di Ferrara, Roberto Soffritti, che ha governato la città dal 1983 al 1999. Ha preso il posto di Claudio Vecchi e, dopo il suo doppio mandato, è stato sostituito da Gaetano Sateriale. La sua scomparsa ha suscitato messaggi di cordoglio.
Addio a Roberto Soffritti. E’ scomparso l’ex sindaco di Ferrara, primo cittadino dal 1983 al 1999. Entra in carica dopo Claudio Vecchi e dopo il suo doppio mandato sarà seguito da Gaetano Sateriale. La notizia si è rapidamente sparsa in città, con residenti e personaggi del mondo politico che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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