La mappa interattiva del voto del ballottaggio le sezioni che hanno fatto vincere Comanducci

Nel ballottaggio per le elezioni comunali di Arezzo, il candidato Marcello Comanducci ha ottenuto la vittoria. La mappa interattiva mostra le sezioni che hanno contribuito alla sua affermazione. Comanducci, di 52 anni, ha conquistato il voto in diverse zone della città, portando alla sua elezione come nuovo sindaco. I risultati ufficiali indicano che ha raggiunto 22 punti percentuali. La vittoria è stata confermata dopo lo scrutinio delle sezioni di voto.

Il turno di ballottaggio ha consegnato alla città di Arezzo il suo nuovo sindaco. Marcello Comanducci, 52 anni, è stato eletto con 22.698 voti assoluti, pari al 55,75% rispetto al 44,25% al quale si è fermato il competitor, il candidato del centro sinistra targato Pd Vincenzo Ceccarelli che ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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