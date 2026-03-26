Contro di lui i tifosi della Lazio hanno fatto lo sciopero del voto al referendum Eppure è stato proprio Claudio Lotito a guidare la purga post voto nei confronti di Maurizio Gasparri

Tre settimane prima del referendum, un gruppo di tifosi della Lazio si è radunato in piazza San Lorenzo in Lucina davanti alla sede di Forza Italia, srotolando uno striscione. Nel frattempo, i sostenitori della Lazio hanno deciso di non partecipare alle urne, facendo lo sciopero del voto. Nonostante ciò, è stato il presidente della società calcistica a guidare la rimozione di un senatore dal suo incarico politico.

Tre settimane prima del referendum agli inizi di marzo un gruppetto di tifosi della Lazio è andato a Roma in piazza San Lorenzo in Lucina davanti alla sede di Forza Italia a srotolare uno striscione. «Forza Italia», era scritto a caratteri cubitali, «il laziale voterebbe sì, ma vota no. Ringraziate Lotito senatore del vostro partito!». Lo sciopero del voto al referendum del tifo laziale ha tenuto banco anche nelle settimane successive. Non allo stadio, dove gran parte degli spalti durante le partite della Lazio sono restati deserti sempre per protesta contro il proprietario della squadra. Eppure, è stato proprio Claudio Lotito a raccogliere le firme per destituire Maurizio Gasparri da capogruppo di Forza Italia in Senato, per farne il capro espiatorio dell’insuccesso referendario. 🔗 Leggi su Open.online

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