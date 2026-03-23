Veneto risultati in diretta del referendum e delle elezioni suppletive Mappa interattiva

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia, 23 marzo 2026 – Urne chiuse anche in Veneto per il referendum sulla giustizia, naviga nella mappa interattiva qui sotto per conoscere i risultati in diretta. Si tratta di un referendum confermativo, che prescinde dal quorum (il 50% più 1 degli aventi diritto) e riguarda sette articoli della Costituzione: se vince il sì si introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.  L’ affluenza in regione registrata ieri sera alle 23 era del 50,25%. Il dato definitivo è atteso dopo le 15, orario in cui si chiudono le urne e inizia lo spoglio delle schede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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