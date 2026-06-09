La Juventus vuole Sorloth e Kolo Muani | due attaccanti per dimenticare Vlahovic e costruire l’era Spalletti

Da stilejuventus.com 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando di acquistare Sorloth e Kolo Muani, due attaccanti. La squadra ha deciso di sostituire Vlahovic con questi nuovi giocatori. La trattativa è in corso e mira a rafforzare l’attacco. La società ha già avviato le negoziazioni con le rispettive società di provenienza. L’obiettivo è completare l’operazione prima della fine del mercato.

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La separazione da Dusan Vlahovic apre un cantiere enorme, e la Juventus non perde tempo. Come riporta il Corriere dello Sport in prima pagina, la dirigenza bianconera lavora su più fronti contemporaneamente con un obiettivo preciso: consegnare a Luciano Spalletti una rosa profondamente rinnovata già per l’inizio della prossima stagione. I nomi caldi in attacco sono due: Alexander Sorloth, con cui esisterebbe già un’intesa di massima, e Randal Kolo Muani, che vuole tornare a Torino ma deve fare i conti con la valutazione del Paris Saint-Germain. Sorloth: accordo col giocatore, manca quello con l’Atletico. Il norvegese è il profilo più avanzato. Sorloth avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la Juventus sul piano personale, e ora il nodo da sciogliere è quello tra i due club: l’ Atletico Madrid non ha ancora aperto alla cessione, ma la situazione potrebbe sbloccarsi a cascata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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