Calciomercato Juventus Sorloth-Kolo Muani e l' assist di Vlahovic | la decisione Assalto all' ex stellina italiana del Milan novità Bremer e sfuma un sogno dalla Bundesliga
La Juventus sta accelerando sul mercato in vista della sessione invernale, concentrandosi su diverse trattative. Tra queste, si parla di un possibile trasferimento di Alexander Sorloth prima dei Mondiali. La società sta valutando anche altre operazioni, tra cui l'interesse per l'attaccante francese Kolo Muani e le novità riguardanti le trattative con i difensori Bremer e un ex calciatore italiano del Milan. Nel frattempo, si discute di un assist di Vlahovic in una recente partita.
Calciomercato Juventus-Sorloth prima dei Mondiali? La Juventus accelera per Alexander Sorloth. Messo in cassaforte l'accordo con il 31enne attaccante norvegese - triennale fino al 2029 (con opzione per l'anno successivo) con ingaggio da 4 milioni netti a stagione - serve l'accordo con l'Atletico Madrid per il cartellino del giocatore. I colchoneros non vogliono scendere sotto i 30 milioni, da Torino sperano nello sconto per un giocatore che ha il contratto in scadenza tra due anni. La variabile Nico Gonzales potrebbe (condizionale) aiutare la trattativa: l'esterno ex Fiorentina vuole restare agli ordini di Simeone, ma il club spagnolo non ha esercitato la clausola di riscatto da 32 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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CHIAMA la Juventus! SORLOTH, Kolo Muani, BOGA e la questione portiere
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Sorloth insieme a Kolo Muani e a Mateta (che è stato offerto) è uno dei nomi nella lista della Juve per l'attacco #Calciomercato #5giugno #Juventus #Sorloth x.com
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Juventus has met with the agents of Alexander Sorloth, a center forward already negotiated by Comolli in January. This is not an alternative to Randal Kolo Muani: Juve continues to work on both players. reddit
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