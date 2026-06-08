Calciomercato Juventus Sorloth-Kolo Muani e l' assist di Vlahovic | la decisione Assalto all' ex stellina italiana del Milan novità Bremer e sfuma un sogno dalla Bundesliga

Notizia in breve

La Juventus sta accelerando sul mercato in vista della sessione invernale, concentrandosi su diverse trattative. Tra queste, si parla di un possibile trasferimento di Alexander Sorloth prima dei Mondiali. La società sta valutando anche altre operazioni, tra cui l'interesse per l'attaccante francese Kolo Muani e le novità riguardanti le trattative con i difensori Bremer e un ex calciatore italiano del Milan. Nel frattempo, si discute di un assist di Vlahovic in una recente partita.