juventus vlahovic addio certo piacciono sorloth e kolo muani

La Juventus ha confermato che Dusan Vlahovic lascerà la squadra. Tra i candidati per sostituirlo ci sono Alexander Sorloth e Kolo Muani. Nessuna altra informazione è stata fornita sui tempi o sui dettagli della possibile operazione. Entrambi i giocatori sono considerati possibili sostituti, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali su eventuali accordi.

Juventus Vlahovic addio confermato, tra i principali nomi per sostituirlo spuntano quelli di Sorloth e Kolo Muani. Dopo una serie di stagioni non all’altezza del prezzo del cartellino pagato per l’attaccante serbo. È giunta al capolinea l’esperienza del calciatore in maglia bianconera Vlahovic addio certo alla Juventus. Occhi puntati su Sorloth e Kolo Muani per sostituirlo. Arrivato nel gennaio 2022 dalla fiorentina per una cifra complessiva superiore a 80 milioni di euro, Vlahovic era stato accolto come il grande bomber del presente e del futuro bianconero. Le aspettative, però, non sono mai state pienamente soddisfatte. Traproblemi fisici, prestazioni altalenanti e un rendimento spesso inferiore alle attese, il numero 9 non è riuscito a imporsicon continuità come leader offensivo della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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