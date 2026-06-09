A Pyongyang, Xi Jinping è stato ricevuto con una cerimonia ufficiale, mentre una folla festante si radunava in piazza Kim Il Sung. Bande di bandiere cinesi e nordcoreane sventolavano insieme, accompagnate da slogan che celebravano l’amicizia tra i due Paesi. La presenza del leader cinese è stata accolta come un segnale di stretti rapporti, rafforzati da manifestazioni di solidarietà pubblica e simboli condivisi lungo la via principale.

Xi Jinping è stato accolto a Pyongyang come si accoglie un alleato storico. Ieri, in piazza Kim Il Sung, una folla festante agitava bandiere cinesi e nordcoreane sotto gli slogan che celebravano l’«eterna amicizia» tra i due Paesi. Ad aspettarlo c’erano Kim Jong Un e la moglie Ri Sol Ju, una guardia d’onore dell’Esercito popolare coreano e una coreografia studiata per rappresentare l’unità tra Pechino e Pyongyang. Nei messaggi diffusi dai media di Stato, Xi ha definito le relazioni bilaterali giunte a un «nuovo punto di partenza storico», perché Cina e Corea del Nord condividono le «nuove missioni del nostro tempo». Dietro la liturgia dell’amicizia di lunga data c’è una relazione stratificata, che non riguarda solo i due Paesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Corea del Nord non vuole essere solo il junior partner della Cina

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Corée du Nord | Les secrets de la Dynastie Kim

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