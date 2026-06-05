Cina Xi Jinping in visita in Corea del Nord | è la prima volta in sette anni
Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana, segnando la sua prima visita nel paese negli ultimi sette anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente da entrambe le nazioni. La visita rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due governi e si svolgerà in un momento di attenzione internazionale sulla regione. Non sono stati forniti dettagli sul programma o sulle discussioni previste durante l'incontro.
Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in Corea del Nord la prossima settimana, come annunciato oggi da entrambi i Paesi. Si tratterà della sua prima visita in quasi sette anni. Il viaggio rappresenta l’ultimo passo di una serie di iniziative cinesi volte a rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong Un ha cercato di riavvicinarsi alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l’ Ucraina. Anche Kim, nell’ultimo anno, ha riavvicinato la Cina, il principale partner commerciale e fornitore di aiuti della Corea del Nord. Xi effettuerà una visita di Stato da lunedì a martedì, secondo quanto riportato dai media statali di entrambi i Paesi in brevi comunicati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Xi Jinping prepara visita a Corea del Norte tras 5 años de ausencia
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