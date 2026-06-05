Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana, segnando la sua prima visita nel paese negli ultimi sette anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente da entrambe le nazioni. La visita rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due governi e si svolgerà in un momento di attenzione internazionale sulla regione. Non sono stati forniti dettagli sul programma o sulle discussioni previste durante l'incontro.

Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in Corea del Nord la prossima settimana, come annunciato oggi da entrambi i Paesi. Si tratterà della sua prima visita in quasi sette anni. Il viaggio rappresenta l’ultimo passo di una serie di iniziative cinesi volte a rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong Un ha cercato di riavvicinarsi alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l’ Ucraina. Anche Kim, nell’ultimo anno, ha riavvicinato la Cina, il principale partner commerciale e fornitore di aiuti della Corea del Nord. Xi effettuerà una visita di Stato da lunedì a martedì, secondo quanto riportato dai media statali di entrambi i Paesi in brevi comunicati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, Xi Jinping in visita in Corea del Nord: è la prima volta in sette anni

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Xi Jinping prepara visita a Corea del Norte tras 5 años de ausencia

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Si prevede che Xi Jinping della Cina visiti la Corea del Nord già la prossima settimana reddit

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