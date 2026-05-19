Il leader nordcoreano ha dato incarico di potenziare le difese lungo il confine meridionale del paese, con l’obiettivo di trasformarlo in una “fortezza inespugnabile”. La decisione arriva in un momento in cui il governo ha intensificato le attività militari nella regione, con particolare attenzione alle aree di frontiera. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle misure da adottare, ma l’ordine sottolinea la volontà di rafforzare la sicurezza e la resistenza lungo quella frontiera.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato un rafforzamento delle difese lungo il confine meridionale della Corea del Nord, chiedendo che l’area venga trasformata in una “fortezza inespugnabile”. La direttiva è arrivata durante una riunione con i comandanti di divisione e brigata dell’esercito, convocata domenica e riportata dall’agenzia statale Kcna. Pare che Kim abbia insistito sulla necessità di aumentare la capacità di deterrenza militare attraverso il potenziamento delle unità schierate in prima linea contro la Corea del Sud. Il diktat di Kim. Nel corso dell’incontro, Kim ha riferito che il rafforzamento delle truppe al confine rappresenta una priorità strategica per Pyongyang. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Una fortezza inespugnabile”. Perché Kim vuole rafforzare i confini della Corea del Nord

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