La certezza dell’Atalanta è la propria rosa | nessun contratto in scadenza al 30 giugno 2026

L'Atalanta ha confermato che tutti i giocatori della rosa hanno contratti validi fino al 30 giugno 2026. È stato inoltre annunciato il cambio alla direzione sportiva, con Cristiano Giuntoli che ha preso il posto di Tony.

Già ufficializzato l’avvicendamento tra direttori sportivi con Cristiano Giuntoli al posto di Tony D’Amico, in attesa di confermare anche Maurizio Sarri come nuovo allenatore una volta sciolti i nodi legati alla situazione Palladino, l’Atalanta guarda alla stagione 202627 partendo dalla principale certezza su cui fare affidamento: la propria rosa. Che, salvo cessioni o altre variabili, al 1° luglio 2026, giorno d’inizio della nuova annata sportiva, sarà quasi completamente la stessa che ha concluso il 202526. Fatta eccezione per il prestito di Musah, infatti, non ci sono contratti dei giocatori tesserati che scadranno il 30 giugno 2026. Le situazioni delicate riguardavano essenzialmente tre giocatori che, come si dice in gergo, sono “un po’ più uguali” degli altri, ovvero capitan Marten De Roon, un veterano come Berat Djimsiti e una colonna come Sead Kolasinac. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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